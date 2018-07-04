HABER

Elazığ'da balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 15:13 | Son Güncelleme

Elazığ'da balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da balkondan düşen 72 yaşındaki Hatun Polat hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Kuyulu köyünde oturan Polat, dengesini kaybetmesi sonucu ikinci katın balkonundan düştü.

Polat, olay yerinde yaşamını yitirdi. Polat'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

PARTNERSuyun kenarında oturuyordu, bir anda belinden ısırdı sonra...Suyun kenarında oturuyordu, bir anda belinden ısırdı sonra...
Bakan Özhaseki'den 'imar barışı' ve 'yayla evleri' açıklamasıBakan Özhaseki'den 'imar barışı' ve 'yayla evleri' açıklaması
Kırıkkale’de Milletin Kıraathanesi'ni millet açtıKırıkkale’de Milletin Kıraathanesi'ni millet açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balkondan düşen Elazığ Hatun Polat

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Berna Laçin'e şok! Berna Laçin'in idam tweet'ine soruşturma açıldı

Berna Laçin'e şok! Berna Laçin'in idam tweet'ine soruşturma açıldı

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Muslera, Gomis, Rodrigues, Belhanda ve Maicon'un satış fiyatı belirlendi

Muslera, Gomis, Rodrigues, Belhanda ve Maicon'un satış fiyatı belirlendi

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Taksim Meydanı’nda hareketli dakikalar

Son dakika! Taksim Meydanı’nda hareketli dakikalar

Destici'den kaçırılan çocuklarla ilgili flaş açıklama: Sanki bir yerden düğmeye basılmış gibi

Destici'den kaçırılan çocuklarla ilgili flaş açıklama: Sanki bir yerden düğmeye basılmış gibi

Fuat Oktay kimdir? Fuat Oktay yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Fuat Oktay kimdir? Fuat Oktay yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Yusuf Tekin kimdir? Yusuf Tekin yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Yusuf Tekin kimdir? Yusuf Tekin yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Çağlayan Çetin kimdir? Çağlayan Çetin yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Çağlayan Çetin kimdir? Çağlayan Çetin yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Sapığı evire çevire dövdüler!

Sapığı evire çevire dövdüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.