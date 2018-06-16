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Elazığ'da bayramın ilk günü 11 araçtan hırsızlığa 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 18:01 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde 11 araca girerek, çeşitli eşyaları çalan 3 kişi, tutuklandı.  Elazığ'ın çeşitli semtlerinde, bayramın ilk günü 11 aracın soyulduğu ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA) - ELAZIĞ'da, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde 11 araca girerek, çeşitli eşyaları çalan 3 kişi, tutuklandı.
Elazığ'ın çeşitli semtlerinde, bayramın ilk günü 11 aracın soyulduğu ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, yaptıkları araştırmada, şüphelilerin S.A. ve G.G. olduğunu, ayrıca bir kişinin de onlarla beraber hareket ettiğini belirledi. Tespit edilen şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, düzenlediği operasyonla 3 kişiyi gözaltına aldı. Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 3 şüpheli, 'Nitelikli hırsızlık' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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