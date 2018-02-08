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Elazığ'da BORGİP tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 20:03 | Son Güncelleme

Elazığ'da BORGİP tanıtıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP) tanıtıldı.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yasemin Açık, bir otelde düzenlenen toplantıda, TÜRKONFED ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) iş birliği, Garanti Bankasının desteği ve Kariyer.net İK platformunun iş ortaklığıyla hayata geçirilen projenin bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılması açısından önemli bir adam olduğunu söyledi.

Bilim, sanayi ve teknolojide hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşandığını ifade eden Açık, bu gelişmelere ayak uyduran ülkelerin ya da şehirlerin geleceğe daha

güçlü ilerlediğini vurguladı.

Bu değişim ve dönüşümün sadece ekonomik yaşamda değil, hayatın her alanda etkisini gösterdiğine işaret eden Açık, bu değişikliğe ayak uydurabilen, kendi şirketinin amacını, stratejisini, yol, haritasını ve iş yapma kabiliyetini yeni düzene göre ayarlayan şirketler daha da ilerleyeceğini kaydetti.

Açık, buna ayak uyduramayan, çağın gerisinde kalan şirketlerin ise maalesef gerileyeceğini işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu nedenle hem bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmak hem de ülkemizin, bölgemizin ve şirketlerimizin teknolojiyi kullanarak gelişmelerini sağlayabilmek için mutlaka yeni bir ekonomik modelin, desteğin olması gerekiyor. İşte bu noktada BORGİP devreye girmektedir. Çünkü BORGİP yerelde özel sektörün ve kobilerin güçlenmesine, kaliteli insan altyapısının oluşturulmasına, üretim modellerinin geliştirilmesine, önemli satış ve pazarlama ağının oluşmasına katkı sağlamaktadır."

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sefa Targıt ise projenin 3 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu dile getirdi.

Targıt, projenin ülkenin kalkınmasında bütün firmaların rol almasına ve işlerini daha da büyütmelerine ortam sağlayacağını söyledi.

Toplantıya kurum ve kuruluş temsilcileri ile girişimciler katıldı.

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BORGİP toplantısı Elazığ İşadamları TÜRKONFED TÜSİAD

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