Elazığ'da BORGİP tanıtıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP) tanıtıldı.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yasemin Açık, bir otelde düzenlenen toplantıda, TÜRKONFED ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) iş birliği, Garanti Bankasının desteği ve Kariyer.net İK platformunun iş ortaklığıyla hayata geçirilen projenin bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılması açısından önemli bir adam olduğunu söyledi.

Bilim, sanayi ve teknolojide hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşandığını ifade eden Açık, bu gelişmelere ayak uyduran ülkelerin ya da şehirlerin geleceğe daha

güçlü ilerlediğini vurguladı.

Bu değişim ve dönüşümün sadece ekonomik yaşamda değil, hayatın her alanda etkisini gösterdiğine işaret eden Açık, bu değişikliğe ayak uydurabilen, kendi şirketinin amacını, stratejisini, yol, haritasını ve iş yapma kabiliyetini yeni düzene göre ayarlayan şirketler daha da ilerleyeceğini kaydetti.

Açık, buna ayak uyduramayan, çağın gerisinde kalan şirketlerin ise maalesef gerileyeceğini işaret ederek, şöyle konuştu: