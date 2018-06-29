Elazığ'da buğday tarlasında yangın

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da buğday tarlasında çıkan yangında 10 hektar tarım arazisi zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Elazığ-Malatya karayolunun Hankendi köyü mevkisinde buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına Elazığ Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangında 10 hektar tarım arazisi zarar gördü.

Yangının yol kenarına atılan sigara izmaritinin kuru otları tutuşturmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

