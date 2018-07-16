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Elazığ'da DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 12:40 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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5 şüpheli DEAŞ Elazığ gözaltı operasyon

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