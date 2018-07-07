Elazığ'da dereye düşen köpeği itfaiye kurtardı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da aşırı sıcaklar nedeniyle bitkinleşip, dereye düşen köpek, itfaiye ekibinin çalışması sonucu kurtarıldı. İtfaiye görevlileri, köpeği sedyeyle araca taşıyıp hayvan hastanesine teslim etti.
Elazığ'ın merkeze bağlı Örençay Köyü'nde aç ve susuz kalan köpek, aşırı sıcakların da etkisiyle bitkinleşerek dereye düştü. Suyun içinde hareketsiz duran köpeği fark eden ve çıkarmaya çalışan vatandaşların çabası sonuçsuz kalınca, durum Elazığ Belediyesi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, köpeği dereden çıkarıp, sedye ile araca taşıdı. İtfaiye ekipleri, bitkin düşen köpeğe ilk olarak su ve yiyecek verdi. Kurtarılan köpek daha sonra Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ekiplerine teslim edilerek, tedaviye alındı.
Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!
Meclis'te dikkat çeken an! Bahçeli ve Koray Aydın'ın samimiyeti oturuma damga vurdu
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Şok görevden alma
Bodrum'da iğrenç olay! Döve döve hastanelik ettiler
YouTube fenomenlerinin feci ölümü!
Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu
Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var
ABD Ulusal Hava Servisi'nden kritik sıcak hava uyarısı!
Apple'ın açıklarını bulan 17 yaşındaki Yiğitcan Yılmaz Google ve Microsoft'un da açıklarını buldu
Sosyal medyadan yorum yağdı! Oraya giren gözlerine inanamıyor
Aşiretin marjinal çocuğu sanal alemde olay yarattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum