Elazığ'da dolandırıcılık iddiası

ELAZIĞ (AA) - Elazığ, Diyarbakır ve Malatya'da yük taşıtma bahanesiyle nakliye firmalarını dolandırdığı iddia edilen kişi, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kentte farklı tarihlerde 8 nakliye firmasının yük taşıtma bahanesiyle 5 bin 850 lira dolandırılmasına ilişkin şikayet üzerine, çalışma başlattı.
Araştırma sonucunda dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen A.G. üzerindeki sahte kimlikle Tunceli'de yakalandı.
Daha sonra Elazığ'a getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G, tutuklandı.
A.G.'nin aynı yöntemle daha önce Malatya ve Diyarbakır illerinde de 2 nakliye firmasını dolandırdığı ve dolandırıcılık suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtildi.
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