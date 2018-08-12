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ELAZIĞ'DA 'DOWN KAFE'DE ÇOCUKLAR TOPLUMA KAZANDIRILIYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 11:55 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, Down sendromlu çocukların sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla açılan, 'Down Kafe'de söz konusu çocuklar hem çalışarak harçlık kazanıyorlar hem de hayata kazandırılıyorlar.

Haber-Kamera Erkan BAYELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'da, Down sendromlu çocukların sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla açılan, 'Down Kafe'de söz konusu çocuklar hem çalışarak harçlık kazanıyorlar hem de hayata kazandırılıyorlar. Elazığ Belediyesi ve Down Sendromlular Derneği'nce kentte bulunan Kültür Park'ta 2016 yılında açılan kafe de çalışan Down sendromlu çocuklar, çalışarak yaşama tutunuyor. Down sendromu sorunu yaşayan çocuk ve gençlerin özgüvenlerini artırmak için açılan 'Down Kafe' hizmetini sürdürürken, insanların ağırlıklı olarak orayı tercih etmesi ise, Down sendromu çocukların hem kaynaşmasını hem de özgüvenini tazelediği belirtildi. Down Sendromlular Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Elazığ Down Sendromlular Derneği Başkanı Fethi Ahmet Balın, Down Kafe'yi 2016 yılında Elazığ Belediyesi ile iş birliği yaparak açtıklarını söyledi. Dernek Başkanı Balın, temel amaçlarının Elazığ'daki Down Sendromlu çocukları hem sosyal hayata katılmalarını, hem de aileleri ile birlikte burda bir araya getirmek olduğunu ve kültür, sanat ile spor etkinlikleriyle tanışmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Balın, 180 Down Sendromlu çocuğumuz var burada. Temel ilkemiz, Down Sendromlu çocuklarımızın hizmet alan değil hizmet vermesidir. Bu konuda da çok başarılı olduk. Belki kendi evlerinde yada misafirliğe gittiklerinde hizmet vermeyen sadece ailesinden hizmet alan ve bekleyen çocuklarımız kafe sayesinde çay servisi yaparak hem mutlu olmaları hem de insanlar ile kaynaşmaları sağlandı. Down Sendromlu çocuklar ile ilgili kafalarda oluşan olumsuz düşünceler de bitti diye konuştu. Elazığ Down Sendromlular Derneği Yönetim Kurulu üyesi Gülgüle Yerli ise, Kafenin çocukların gelişiminde önemli olduğunu fark ettiklerini belirterek, Kafe'de hem sosyalleşiyorlar, hem de yeni gelen insanlar ile tanışıyorlar. Arkadaşlıkları ve dostlukları oluşuyor. Kendilerini önemli ve değerli hissediyorlar. Sağ olsun halkımız da bu konuda çok duyarlı. Çocuklarımız sevgi ve ilgiyle yaklaşıyorlardedi. Down Kafede çalışan Down Sendromlu Ayşegül Canpolat da, kafede çalıştığını ve çok mutlu olduğunu dile getirdi. Nisa Yerli de, kafe de sipariş alarak hizmet verdiğini ve müşteriler ile ilgilendiğini ifade etti.

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