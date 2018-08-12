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Elazığ'da 'Down Kafe'de çocuklar topluma kazandırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 13:08 | Son Güncelleme

 ELAZIĞ'da, iki yıl önce açılan 'Down Kafe'de çalışan Down sendromlu çocuklar, hem para kazanıyor, hem de toplumla kaynaşması sağlanarak hayata kazandırılıyor.

Elazığ'da 'Down Kafe'de çocuklar topluma kazandırılıyor

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, iki yıl önce açılan 'Down Kafe'de çalışan Down sendromlu çocuklar, hem para kazanıyor, hem de toplumla kaynaşması sağlanarak hayata kazandırılıyor.
Elazığ Belediyesi ve Down Sendromlular Derneği'nce kentte bulunan Kültür Park'ta 2016 yılında açılan kafede Down sendromlu çocuklar çalışıyor. Down sendromlu çocuk ve gençlerin özgüvenlerini artırmak için açılan 'Down Kafe'ye vatandaşlar da ilgi gösteriyor. Yoğun ilginin çalışan Down sendromu çocukların hem toplumla kaynaşmasını hem de özgüvenini tazelediği belirtildi.
Down Sendromlular Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Elazığ Down Sendromlular Derneği Başkanı Fethi Ahmet Balın, Down Kafe'yi 2016 yılında Elazığ Belediyesi ile iş birliğiyle açtıklarını söyledi. Balın, temel amaçlarının kentteki Down sendromlu çocukların hem sosyal hayata katılmalarını, hem de aileleri ile birlikte burada bir araya getirmek, kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle tanışmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Balın, "180 Down sendromlu çocuğumuz var burada. Temel ilkemiz, Down sendromlu çocuklarımızın hizmet alan değil, hizmet vermesidir. Bu konuda da çok başarılı olduk. Belki kendi evlerinde ya da misafirliğe gittiklerinde hizmet vermeyen, sadece ailesinden hizmet alan ve bekleyen çocuklarımız kafe sayesinde çay servisi yaparak hem mutlu olmaları, hem de insanlar ile kaynaşmaları sağlandı. Down sendromlu çocuklar ile ilgili kafalarda oluşan olumsuz düşünceler de bitti" diye konuştu.
Elazığ Down Sendromlular Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gülgüle Yerli ise kafenin çocukların gelişiminde önemli olduğunu fark ettiklerini belirterek, "Kafe'de hem sosyalleşiyorlar, hem de yeni gelen insanlar ile tanışıyorlar. Arkadaşlıkları ve dostlukları oluşuyor. Kendilerini önemli ve değerli hissediyorlar. Sağ olsun halkımız da bu konuda çok duyarlı. Çocuklarımız sevgi ve ilgiyle yaklaşıyorlar" dedi.
Down Kafe'de çalışan Down sendromlu Ayşegül Canpolat da, kafede çalıştığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Nisa Yerli de, kafede sipariş alarak hizmet verdiğini ve müşteriler ile ilgilendiğini ifade etti.

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Elazığ'da 'Down Kafe'de çocuklar topluma kazandırılıyorElazığ'da 'Down Kafe'de çocuklar topluma kazandırılıyorElazığ'da 'Down Kafe'de çocuklar topluma kazandırılıyor

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