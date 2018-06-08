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Elazığ'da elektrikli otobüsler hizmete girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 16:42 | Son Güncelleme

Vali Çetin Oktay Kaldırım: "Bu eserler, kendi insanımızın tasarladığı, ürettiği, yazılımını yaptığı tamamen milli ürünlerdir" - Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz: "Dünyada ilk defa, 18 metre uzunluğunda, elektrikli, körüklü, sıfır emisyonlu, tamamen yerli ve milli olarak kendi mühendislerimizin dizayn ettiği ve imalatını yaptığı elektrikli otobüsleri ilimizde hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kilometreye 10 kuruş enerji tüketen 18 metre uzunluğundaki yerli elektrikli otobüs "Elbüs" yolcu taşımacılığına başladı.

Belediye tarafından Gazi Caddesi'nde düzenlenen törenle seferlerine başlayan ilk halk otobüsü elbüsün şoför koltuğuna, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz geçti.

Elazığlı vatandaşlar, elbüsler ile konforlu ve sessiz ulaşım yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de son yıllarda hizmet anlayışında büyük bir değişim ve dönüşüm yaşandığını belirtti.

Kamu kurum ve kuruluşlarının, Ankara'dan, ülkenin en ücra köşesine kadar her alanda, insanı hizmetin merkezine alan bir anlayışla hizmet götürdüğünü kaydeden Kaldırım, bu hizmetlerde artık yerli ve milli üretimlerin daha çok kullanılmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kaldırım, "Yerli üretebilirsiniz ama üretimin de milli olması gerekiyor. Yani insan kaynağımızın, kendi mühendislerimizin, sanayicilerimizin ve iş adamlarımızın buna katkı vermesi gerekiyor. Dolayısıyla bu gördüğünüz eserler, kendi insanımızın tasarladığı, ürettiği, yazılımını yaptığı tamamen milli ürünlerdir. Bunu savunma sanayinde, üretimin her alanında görmek mümkün. Dolayısıyla ben bu hizmeti getirenleri tebrik ediyorum." dedi.

- Yanılmaz: "150 kişiyi taşırken kilometrede 10 kuruş harcayacak"

Belediye Başkanı Yanılmaz ise Elazığ'da tarihi bir gün yaşadıklarını ifade ederek, "Özellikleri ile dünyada bir ilk olan yerli elektrikli otobüsleri, Türkiye'de ilk olarak Elazığ'da halkın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Şehir ulaşımına büyük bir rahatlama ve konfor sağlayacak elbüslerin kente hayırlı olmasını dileyen Yanılmaz, şöyle devam etti:

"Dünyada ilk defa, 18 metre uzunluğunda, elektrikli, körüklü, sıfır emisyonlu tamamen yerli ve milli olarak kendi mühendislerimizin dizayn ettiği ve imalatını yaptığı elektrikli otobüsleri ilimizde hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece Elazığ'da değil, Türkiye ve dünyada, şehir içi ulaşımına yeni bir perspektif katarak, çevreyi kirletmeden şehir içi ulaşımın nasıl yapılacağının en güzel örneklerinden biri olacak. Devreye ilk etapta alacağımız 6 otobüs, her biri 150 kişiyi taşıyabilecek kapasitede ve 150 kişiyi taşırken kilometrede 10 kuruş harcayacak."
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- Bir şarj ile 400 kilometre gidebiliyor

Yanılmaz, "Yüzde yüz yerli ve milli üretim elbüslerin üzerinde 345 kilovatsaatlik batarya grubu bulunuyor. Totalde bir şarj ile 400-450 kilometre arasında bir menzile sahip." dedi.

Üzerinde 4 yeni nesil motor bulunan elbüslerin, toplamda 700 beygir güç oluşturarak rampaları bile rahatlıkla tırmanabileceğine dikkati çeken Yanılmaz, "Aynı zamanda otobüs, engelli hemşehrilerimizin rahatça binebilmesi için istenildiğinde sağ ve sol taraflara tamamen yatabiliyor. Özel amortisörleri ile içindeki yolcuları rahatsız etmeyecek şekilde yolculuk yapılabiliyor. Tamamen sessiz çalışıyor, otobüsün hareket ettiğini dahi hissetmiyorsunuz. Şanzımanı olmayan yüzde yüz elektrikli bir otobüstür." ifadelerini kullandı.

Yanılmaz, otobüslerden 15 adet sipariş verdiklerini, ilk etapta 6'sının halkın hizmetine sunulduğunu sözlerine ekledi.

Törene, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, AK Parti Elazığ Milletvekili adayları Zülfü Demirbağ ve Şahin Şerifoğulları ile vatandaşlar katıldı.

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Elazığ Belediyesi elektrikli otobüs Mücahit Yanılmaz toplu taşıma

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