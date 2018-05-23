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Elazığ'da genç mucitlerin robotları yarıştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 17:58 | Son Güncelleme

Elazığ'da ortaokul ve lise öğrencilerinin geliştirdiği robotlar hünerlerini sergiledi - Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz: - "Bu gençlerin sayesinde daha güzel, üreten ve müreffeh bir Türkiye göreceğiz"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 60 ortaokul ve lise öğrencisinin ürettiği robotlar yarıştırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Şehr-i Aziz Robotları Yarışıyor" projesi kapsamında 60 ortaokul ve lise öğrencisi kendi robotunu tasarladı.

Bilim Merkezi'nde düzenlenen yarışmada, öğrenciler tarafından üretilen robotlar, çizgi izleyen, sumo ve serbest kategorisinde yarıştırıldı. Yarışma sonucu dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, yaptığı açıklamada, önümüzdeki yıllarda üstüne koyarak daha güzel çalışmalarla gençlerin emeklerini, düşüncelerini ve ürettikleri robotları göreceklerini söyledi.

Bu tarz çalışmaları çok önemsediklerini dile getiren Kaçmaz, "Nitelikli düşünen, üreten, üstüne koyan ve değer katan bir nesle fazlasıyla ihtiyacımız var. Buradaki gelişmeler geleceğe dair ümidimizi ve düşüncemizi fazlasıyla katmerleştiriyor. Bu gençler sayesinde daha güzel, üreten ve müreffeh bir Türkiye göreceğiz." dedi.

Proje Koordinatörü Yusuf Veysel Yüksel, bu çalışmaların öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağladığını kaydetti.

Yüksel, "Aselsan, Robotsan ve TAİ gibi kuruluşlarda çalışabilecek gençlerimizi şimdiden hazırlıyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerden Mehmet Emin Çelik de projeye öğretmenlerinin desteğiyle katıldığını söyledi.

Uluslararası yarışmalara da katılacağını dile getiren Çelik, "İlerde daha güzel ve faydalı robotlar üretmeyi düşünüyorum. Ülkemizin daha gelişmesi için bu tür çalışmaların içinde olacağım." dedi.

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"Şehr-i Aziz Robotları Yarışıyor" Elazığ

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