Elazığ’da Gıda ve Gastronomi Fuarı açıldı.

Elazığ Belediyesi iştiraki olan Gelecek Fuarcılık tarafından merkeze bağlı Doğukent Mahallesi’nde bulunan fuar alanında Gıda ve Gastronomi Fuarı açıldı.Özellikle sertifikalı organik ve doğal ürünlerin yer aldığı fuar, büyük ilgi gördü.

Elazığ’da çok önemli bir organizasyonun açılışını yaptıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Gıda ve Gastronomi Elazığımızın zengin mutfağını zengin yöresel ürünlerini ortaya koyacak olan bir fuar açılışındayız. Elazığımız tarihi, kültürü, sanatı, musikisi ve yaşam tarzıyla birlikte yaşama kültürü ile örnek illerimizden biri ancak aynı zamanda yöresel ürün yemekleriyle ve yemek çeşitliliğinin zenginliği ile de çok özel bir il. Türkiye’de 150 yemek türü ile ikinci sırada olan çok önemli bir ilimiz. Şehrimizin toprak yapısını ortaya koymuş olduğu özellikleriyle de başta kayısı olmak üzere üzüm ve diğer ürünlerle Türkiye’de kendisinden söz ettirten nadir illerden bir tanesi"dedi.

Geçen yıl inşaat sektörünü yakından ilgilendiren inşaat ile ilgili fuarı açtıklarını anımsatan Başkan Yanılmaz, “Akabinde Gıda Tarım ve Hayvancılık fuarı ve kitap fuarımızı açtık. Bu yılda özellikle dönem olarak evlenecek olan gençlerimizi çok yakından ilgilendiren düğün ve ev konseptini içeren fuarımızı açtık. Bugünde gıda ve gastronomi fuarımızı açıyoruz. Bu fuarımızda inanıyorum ki yoğun bir ilgi ile karşılaşacak. Gelecek fuarcılığı tebrik ediyorum. Güzel ve başarılı fuarlara imza atıyor. Elazığımızın bir marka değeri olarak adım adım yükseliyor. Fuarlarımız devam edecek. Sonbahara doğru kitap fuarını yine bu mekanda açıp, hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Elazığ’ımız fuar alanında büyüdüğü gibi ticari alanlarında ve sanayi alanlarında da büyüyor ve gelişiyor"diye konuştu.

Açılışa Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz’ın yanı sıra İl Gıda ve Tarımcılık Müdürü Turan Karahan,AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, STK temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Katılımcılar tarafından açılışı yapılan fuarda Başkan Yanılmaz döner kesti. Fuarın 8 gün açık kalacağı belirtildi.