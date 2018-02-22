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Elazığ'da görevli 22 özel harekat polisi Afrin'e uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 22:16 | Son Güncelleme

ELAZIĞ Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevli 22 polis, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Afrin bölgesinde sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere düzenlenen tören ve okunan dualarla uğurlandı.

Elazığ'da görevli 22 özel harekat polisi Afrin'e uğurlandı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevli 22 polis, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Afrin bölgesinde sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere düzenlenen tören ve okunan dualarla uğurlandı.
Özel Harekat Şube Müdürlüğü önünde düzenlenen törene, Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkçıoğlu, göreve giden polislerin aileleri ve meslektaşları katıldı.
Törende konuşan Vali Kaldırım, Afrin'e gidecek özel harekat polislerine halkın büyük destek verdiğini belirterek, "Güvenlik güçlerimiz Afrin'de terörle mücadele ediyor. Milletimiz de malı ve canı ile bu mücadelenin arkasındadır ve desteğini vermektedir. Polislerimiz göreve bu vazife şuuru ile gidecek ve vazifesini en güzel şekilde yerine getirecektir. Bütün milletimizin temennisi can kaybı olmamasıdır ama Allah şehadet verirse de o bizim için yüce bir mertebedir" dedi.
8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ise, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz milletimizle, polisimizle ve devletimizle beraber Afrin'de kutsal bir görev icra ediyor. Bu göreve polisimizin de katkı sağlaması bizleri onurlandırıyor" diye konuştu.
Elazığ Emniyet Müdürü Doğan Cangül ise, özel harekat polislerinin sağ salim giderek aynı şekilde dönmeleri temennisinde bulundu.
Konuşmaların ardından polisler dualar ile uğurlandı.

FOTOĞRAFLI

Elazığ'da görevli 22 özel harekat polisi Afrin'e uğurlandıElazığ'da görevli 22 özel harekat polisi Afrin'e uğurlandıElazığ'da görevli 22 özel harekat polisi Afrin'e uğurlandıElazığ'da görevli 22 özel harekat polisi Afrin'e uğurlandı

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