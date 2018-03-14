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Elazığ'da hastane inşaatında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 00:31 | Son Güncelleme

Yapımı devam eden şehir hastanesinin inşaatında çıkan yangın hasara neden oldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yapımı devam eden şehir hastanesi inşaatında çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Doğukent Mahallesi'nde Sağlık Bakanlığınca yapımı süren şehir hastanesi inşaatında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, inşaatta kalan işçiler de ekiplerce tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 437 bin metrekare alanda inşası süren, bin 38 yatak kapasitesine sahip şehir hastanesinin tamamlanması halinde, günde yaklaşık 15 bin hastaya hizmet verilmesi hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ şehir hastanesi yangın

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