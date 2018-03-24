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Elazığ'da Hayır Çarşısı'na 10 ton gıda yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 13:45 | Son Güncelleme

Merkezi İstanbul'da olan Kültür Kardeşliği Platformu tarafından toplanan 10 ton gıda malzemesi, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Elazığ Belediyesi Hayır Çarşısı'na teslim edildi

ELAZIĞ (AA) - Merkezi İstanbul'da bulunan Kültür Kardeşliği Platformu tarafından toplanan 10 ton gıda malzemesi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Elazığ Belediyesi Hayır Çarşısı'na verildi.

Kültür Kardeşliği Platformu'na üye Elazığ'daki 40 sivil toplum kuruluşu tarafından hazırlanan yardım kolileri, dar gelirli vatandaşlara ulaştırılmak üzere Elazığ Belediyesine bağlı Hayır Çarşısı'na teslim edildi.

Çarşıyı gezen platform üyeleri, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Platform Başkanı Ömer İçmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, birlik ve beraberliği tesis etmek için platform oluşturduklarını söyledi.

Elazığ'ın Türkiye'de "huzur şehri" olarak bilindiğini belirten İçmen, "Hemşehrilerimizle birlikte 10 ton gıda malzemesi yardımda bulunduk. Osmanlı'dan kalan, veren ve alan elin birbirini görmediği bir sistem kurduk. Bizimle birlikte hayır yapan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Hayır Çarşısı Müdürü Selami Polat da yardım yapan hayırseverlere ve platform üyelerine teşekkür ederek, her ay 3 bin 819 aileye yardım yaptıklarını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ hayır çarşısı

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