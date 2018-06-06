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Elazığ'da hırsızlık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 00:27 | Son Güncelleme

Operasyonda bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri bir iş yerinin camının kırılarak 165 paket sigara, 65 lira, 7 tesbih ve 5 şişe alkol çalınması üzerine çalışma başlattı.

Araştırmalar sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen K.Ç, G.B. ve F.K'nın adreslerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıları çaldıkları para ve diğer ürünlerle birlikte yakaladı.

Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ hırsızlık operasyon

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