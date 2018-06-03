Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hıdır Karakaya'nın kullandığı 23 HZ 922 plakalı otomobil, Elazığ-Diyarbakır karayolunun Güney Çevre Yolu üst geçidi mevkisinde Eryar Yılmaz'ın kullandığı 23 BA 790 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücü Karakaya ile yanında bulunan bir kişi yaralandı.
Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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