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Elazığ’da İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 12:38 | Son Güncelleme

Elazığ’da, ’İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma’ programı düzenledi.Murat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün 97.

Elazığ’da İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıl dönümü

Elazığ’da, ’İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma’ programı düzenledi.
Murat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yıl dönümü nedeniyle Belediye Kültür Merkezinde program düzenlendi. Program saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayarak slayt, şiir ve oratoryo dinletisi ile devam etti.
Mehmet Akif Ersoy’u saygıyla ve minnetle andıklarını beliren Murat Teknik Lisesi Müdürü Dursun Tosun, “Bayrağımız ve onun hürriyetini ebedileştiren İstiklal Marşımız, milletimizin ruhunu, tarihini ve ideallerini aksettiren ölmez bir semboldür. İstiklal Marşını sevmek, ülkemizi sevmektir. İstiklal Marşını coşkuyla söylemek ülkemize sahip çıkmaktır. İstiklal Marşını vakur bir şekilde okumak bağımsızlığımıza sahip çıkmaktır. Bağımsızlığımıza sahip çıkmak ise onurumuza sahip çıkmaktır” dedi.
Program, yapılan kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödül verilmesiyle sona erdi.
Programa, Vali yardımcısı Erkan Kaçmaz, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Dumandağ, askeri erkan ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Elazığ’da İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıl dönümü

Elazığ’da İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıl dönümü

Elazığ’da İstiklal Marşı’nın kabulünün 97’nci yıl dönümü

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