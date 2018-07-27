HABER

Elazığ'da itfaiye aracı gelin arabası oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 13:11 | Son Güncelleme

 ELAZIĞ'da belediyede itfaiye eri olarak çalışan Serkan İrhan (30), yıllardır çalıştığı itfaiye aracını bu kez düğününde gelin aracı olarak kullandı.

Elazığ'da itfaiye aracı gelin arabası oldu

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da belediyede itfaiye eri olarak çalışan Serkan İrhan (30), yıllardır çalıştığı itfaiye aracını bu kez düğününde gelin aracı olarak kullandı. Serkan İrhan, eşi Fatma İrhan'ı (26) süslediği itfaiye aracıyla alarak düğün salonuna götürdü.
Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde 10 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan Serkan İrhan, Fatma İrhan ile evlenmek için hazırlık yapmaya başladı. Serkan İrhan, düğün öncesi Elazığ Belediyesi'nden itfaiye aracını gelin arabası yapmak için izin aldı. İzin verilmesi üzerine itfaiye eri, yıllardır çalıştığı itfaiye aracını gelin arabası olarak süsledi. Gelini itfaiye aracıyla alan ve yangına gider gibi sirenleri açık halde şehir turu atan çift, düğün salonuna da itfaiye aracıyla geldi.
Düğüne katılan Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, dünyaevine giren çifte mutluluklar dileyerek, "İtfaiye aracımız aynı zamanda gelin arabası olarak süslendi. Bu şehrin belediye başkanı olarak bundan gurur duydum. Ama bugün itfaiye aracımız çok farklı bir görevi üstlendi, gelin arabası oldu" dedi.
Damat Serkan İrhan ise Elazığ'da itfaiye eri olarak 10 yıldır görev yaptığını ifade ederek, "Mesleğime âşık bir insanım. Görevimi severek yapıyorum. İtfaiye aracını gelin arabası yapmak için durumu müdürümüzle paylaştık, sağ olsun o da uygun gördü ve gelin için güzel bir sürpriz oldu" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Elazığ'da itfaiye aracı gelin arabası olduElazığ'da itfaiye aracı gelin arabası olduElazığ'da itfaiye aracı gelin arabası oldu

PARTNERYanlış biliyoruz! Bu besin kilo aldırıyorYanlış biliyoruz! Bu besin kilo aldırıyor
Kazakistan’da Türk firmasına “Halk için en iyi ürün” ödülüKazakistan’da Türk firmasına “Halk için en iyi ürün” ödülü
Annenin kayıp oğluna kavuşma anı duygulandırdıAnnenin kayıp oğluna kavuşma anı duygulandırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meclis Başkanı Binali Yıldırım: ABD ucuz tehdit lisanını bırakmalı

Meclis Başkanı Binali Yıldırım: ABD ucuz tehdit lisanını bırakmalı

Kayıp Eda Nur bulundu!

Kayıp Eda Nur bulundu!

Sıcaktan bunalan Adanalı belediye başkanından yardım istedi

Sıcaktan bunalan Adanalı belediye başkanından yardım istedi

İstanbul Jandarma KOM Müdürü Zerk tutuklandı!

İstanbul Jandarma KOM Müdürü Zerk tutuklandı!

Herkes intihar zannetti! Gerçek ortaya çıkınca şok geçirdiler

Herkes intihar zannetti! Gerçek ortaya çıkınca şok geçirdiler

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.