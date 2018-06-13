HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Elazığ'da, Jandarma teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 20:01 | Son Güncelleme

ELAZIĞ İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Jandarmanın 179'uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

ELAZIĞ İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Jandarmanın 179'uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle kutlama programı düzenlendi.
Elazığ Jandarma Tabur Komutanlığında düzenlenen törene, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve davetliler katıldı. Törende bir konuşma yapan Elazığ İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkcıoğlu, "Bugün mensubu olmaktan gurur duyduğumuz jandarma teşkilatının 179'uncu kuruluş yıldönümünü gururla kutluyoruz. Jandarma, kuruluşundan bu zamana kadar milletimizin güvenine mazhar olmuş, Türkiyemizin bölünmez bütünlüğünü koruması ve milletimizin güvenliğini sağlamak gibi göstermiş olduğunu mücadele ile her zaman takdir kazanmıştır. Jandarmamız günlük yaşamın her alanında, gece gündüz demeden, halkımızın hizmetinde olmuştur. Bundan sonra da olmaya devam edecektir."dedi.
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise jandarmanın köklü bir teşkilat olduğunu belirterek, "Ne kadar büyük bir mirasa sahip olduğunu biliyoruz. Jandarmamız çok şerefli bir görev yapıyor. Dünya'nın en değerli coğrafyasında böyle şerefli bir görevi taşıyorlar. Ayrıca şerefli bir milletin bağrından çıkarak, onlara hizmet ediyorlar. Sadece bu ülke insanına değil dünyaya hizmet ediyorlar. Nerede bir sıkıntı varsa oraya koşan ve el uzatan bir jandarma teşkilatımız var.'dedi.
Konuşmaların ardından Jandarma teşkilatına bağlı narkotik köpekler gösteri düzenlerken, bomba imha ekipleri ise son teknoloji ile donatılmış ekipmanlarını tanıttı.

PARTNEREvliliğin zamanı geldiEvliliğin zamanı geldi
Dünya Kupası için Rusya'da TRT spikeri Tarık Üstün'ün zor anları! Rus kadın canlı yayında bir anda öptü!Dünya Kupası için Rusya'da TRT spikeri Tarık Üstün'ün zor anları! Rus kadın canlı yayında bir anda öptü!
Bakan Canikli, işçilerle bir araya geldiBakan Canikli, işçilerle bir araya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere büyük müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere büyük müjde!

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler

AK Partili başkandan Muharrem İnce'ye çok sert sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak FETÖ iddiası

FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtlayan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak FETÖ iddiası

Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı! Avukat Şehnaz Doğan Yüzer: Kararı UYAP'tan öğrendik

Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı! Avukat Şehnaz Doğan Yüzer: Kararı UYAP'tan öğrendik

Ramazan Bayramı öncesi dev uygulama! "Türkiye Huzur Arife Uygulaması" 81 ilde aynı anda başladı!

Ramazan Bayramı öncesi dev uygulama! "Türkiye Huzur Arife Uygulaması" 81 ilde aynı anda başladı!

Dünya Kupası için Rusya'da TRT spikeri Tarık Üstün'ün zor anları! Rus kadın canlı yayında bir anda öptü!

Dünya Kupası için Rusya'da TRT spikeri Tarık Üstün'ün zor anları! Rus kadın canlı yayında bir anda öptü!

Gri listedeki terörist Ferhat Dersim öldürüldü

Gri listedeki terörist Ferhat Dersim öldürüldü

Fatih Portakal’dan Bakan Berat Albayrak’a SMS tepkisi: İstemiyorum, TAMAM mı?

Fatih Portakal’dan Bakan Berat Albayrak’a SMS tepkisi: İstemiyorum, TAMAM mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.