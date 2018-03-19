HABER

Elazığ'da Jandarma, yazlık kıyafetlerini giydi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 17:01 | Son Güncelleme

ELAZIĞ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bu yıl ilk kez yeni yazlık kıyafetlerini giyerek denetimlerini yaptı.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bu yıl ilk kez yeni yazlık kıyafetlerini giyerek denetimlerini yaptı. Merkez tarihi Harput Mahallesi'nde denetim yapan jandarma ekipleri, kimlik kontrollerinin ardından vatandaşlarla sohbet etti. Harput Mahallesi'nde bulunan piknik alanlarında yeni yazlık kıyafetleriyle denetim yapan jandarma ekiplerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, jandarma ekiplerinin yaptığı güzel çalışmanın halk tarafından takdir edildiğini belirterek, "Harput'ta jandarma karakol ekipleri güzel bir çalışma yapıyor. Teşekkür ediyoruz. Ayrıca jandarmamız yeni kıyafetleriyle de çok güzel tepkiler alıyor. Harput'ta yapılan bu çalışmalar ile olumsuzluklar tamamen ortadan kalkmaya başladı. 34 noktaya yerleştirilen kameralar ile her yer takip ediliyor. Yapılan kimlik kontrolleri ile de vatandaşlarımız daha huzurlu ve daha güvende" dedi. Kontroller sırasında piknik yapan vatandaşlar, jandarma ekiplerine tatlı ikramında bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

Son dakika! Özel Kuvvetler Afrin'deSon dakika! Özel Kuvvetler Afrin'de
Erdoğan'dan son dakika Afrin açıklaması! 'Girdik giriyoruz'Erdoğan'dan son dakika Afrin açıklaması! 'Girdik giriyoruz'
Diyanet evlilik yaşına da el attı!Diyanet evlilik yaşına da el attı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Adalet Bakanlığı'ndan 'Avlu' dizisine yayına girmeden sansür talebi

Asena Atalay'ın yerine Çağla Şıkel mi geliyor?

Asena Atalay'ın yerine Çağla Şıkel mi geliyor?

Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği

Genç çiftçiye 30 bin TL hibe desteği

Altın tahvili ihracında 'ikinci tur' başlıyor

Altın tahvili ihracında 'ikinci tur' başlıyor

Afrin ele geçirildi, Barzani yasa girdi!

Afrin ele geçirildi, Barzani yasa girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uçak kazasında bu ihtimal konuşuluyor! Kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesinde ne oldu?

Uçak kazasında bu ihtimal konuşuluyor! Kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesinde ne oldu?

Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Diyarbakır ve Bitlis'te hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sincar ya da Şengal nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali!

Sincar ya da Şengal nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali!

Suriye sınırında nöbet tutan askerlere ateş açıldı!

Suriye sınırında nöbet tutan askerlere ateş açıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali

Başbakan Yıldırım: 'Tehdit ortadan kalkana kadar...'

Başbakan Yıldırım: 'Tehdit ortadan kalkana kadar...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.