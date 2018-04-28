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Elazığ'da kahve ve çikolata festivali düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 19:29 | Son Güncelleme

Elazığ'da ilk defa düzenlenen festivale yoğun ilgi gösterenler, birbirinden lezzetli çikolata ve kahvelerin tadına baktı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, "1'inci Uluslararası Kahve ve Çikolata Festivali" düzenlendi.

Genç Elazığlılar Derneği (GELDER) tarafından Elazığ Belediyesi Fuar Alanı'nda düzenlenen festivale, yurt içinden ve yurt dışından kahve, çikolata, tatlı ve içecek üretimi yapan 60 firma katıldı.

Renkli görüntülerin yaşandığı festivale katılanlar, birbirinden lezzetli çikolata ve kahvelerin tadına baktı.

GELDER Başkanı Fuat Ülger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 gün sürecek festivale insanların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Elazığ'da ilki düzenlenen çikolata ve kahve festivalini geleneksel olarak her yıl yapmayı planladıklarını ifade eden Ülger, şöyle dedi:

"Uluslararası bir organizasyona imza atıyoruz. İl dışından ve yurt dışından gelen 60'a yakın firma burada vatandaşlarımıza kahve, çikolata, pasta gibi çeşitli yiyecek ve içecekleri ikram ediyorlar. Burada dünyaca ünlü firmalar aracılığıyla Elazığ'ı önce Türkiye'ye sonra da dünyaya tanıtma amacındayız."

Bir firmanın yetkilisi Ahmet Danabaş ise vatandaşların festivale gösterdiği ilgiden dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti.

Türkiye'de kahve kültürünün giderek yaygınlaştığını ve saf çikolata üretiminin ise daha iyi noktalara geldiğini vurgulayan Danabaş, şunları kaydetti:

"Yabancı çikolata hayranlığını bırakmamız gerekiyor. Artık kendi ürettiğimiz ürünleri tüketmemiz ve bu üretimleri yapacağımız tanıtımlarla tüketiciye daha iyi bir şekilde iletmemiz gerekiyor. Bu tür organizasyonlarla tüketiciye üretimlerimizi sunarak, yerli üreticilerinde bu piyasada olduğunu hissettirmek durumundayız."

Festivale katılan Nihan Bayram'da birbirinden farklı ve lezzetli çikolata, kahve, tatlı ve içecekleri tatma fırsatı bulduğunu belirterek, "Çok tatlı bir festival. Birbirinden lezzetli ürünleri tatma imkanı bulduk. Bu tür festivallerin devamını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
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