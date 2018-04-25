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Elazığ’da "Kültürel ve Kentsel Mirası Korumada Yetkinlik"eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 19:21 | Son Güncelleme

Elazığ’da düzenlenen " Kültürel ve Kentsel Mirası Korumada Yetkinlik " eğitim programı büyük ilgi gördü.Elazığ Belediyesi ve Çekül Akademi işbirliği ile " Kültürel ve Kentsel Mirası Korumada Yetkinlik " eğitim programı düzenlendi.

Elazığ’da "Kültürel ve Kentsel Mirası Korumada Yetkinlik"eğitimi

Elazığ’da düzenlenen " Kültürel ve Kentsel Mirası Korumada Yetkinlik " eğitim programı büyük ilgi gördü.
Elazığ Belediyesi ve Çekül Akademi işbirliği ile " Kültürel ve Kentsel Mirası Korumada Yetkinlik " eğitim programı düzenlendi. Kültür Park Mamurat’ül Aziz Salonunda gerçekleşen programda uzmanlar tarafından kültürel ve kentsel mirası koruma hakkında bilgi verildi.
Bölgenin tarihi ve kültürünü korumak için birçok çalışmanın yapıldığını belirten Çekül Akademi Koordinatörü Kibele Eren, Çekül Akademi’nin kurulma amacı ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.
Türkiye’deki kadim medeniyetlerin tarihinin yeniden ortaya çıkmasında Çekül Vakfı’nın çok güzel çalışmaları olduğunu aktaran Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, ”Elazığ 4 bin yıllık kadim bir şehir. Her taşında, toprağında, geçmişin derin izlerini bulmak mümkün. Geçmişin derin izleri ile günümüzü ve geleceğimizi inşa etmek istiyorsak, geçmişten kopmamız lazım. 2014 yılında göreve başladığımızda ilk yaptığımız icraatlar dan biri KUDEB birimimizi kurmak oldu. KUDEB birimiz kurulduktan sonra Harput’ta yapılan bütün çalışmalar daha disiplinli hale geldi. Harput’un hafızası oluştu ve oradaki restorasyon çalışmalarında daha doğru adımlar atılmasına vesile oldu. Harput’ta yaptığımız her restorasyon çalışması Harput’un geçmişini geleceğe taşıyacak çok önemli çalışmalardır” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Kültürel ve Kentsel Mirası Korumada Yetkinlik eğitimi gerçekleştirildi.
Programa, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Palu Kaymakamı Mehmet Öztürk, Pertek Kaymakamı Arif Gül, Pertek Belediye Başkanı Recai Vural, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Kent Konseyi Başkanı Murat Ergen, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı yetkilileri, 30 farklı belediyeden uzmanlar katıldı.

Elazığ’da

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