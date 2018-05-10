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Elazığ'da kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 17:45 | Son Güncelleme

ELAZIĞ’da otlarken kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Elazığ'da kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da otlarken kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Elazığ'ın merkeze bağlı Öküzuşağı köyü, Hacı Efendi mezrasında yaşayan Behsat Sadak’a ait inek, otlarken bahçede bulunan su kuyusuna düştü. İneğinin kuyuya düştüğünü fark eden Sadak, Elazığ Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, kullanılmadığı için altı doldurulan kuyuya inerek ineğe halat bağladı. Daha sonra inek kepçe ile çekilerek kuyudan çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan inek, sahibine teslim edildi.

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