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Elazığ'da meşaleli yürüyüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 21:11 | Son Güncelleme

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve TSK'nin Afrin ilçe merkezinde kontrolü sağlaması dolayısıyla meşaleli yürüyüş düzenlendi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü ve TSK'nin Afrin ilçe merkezinde kontrolü sağlaması dolayısıyla meşaleli yürüyüş yapıldı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Elazığ Şubesince düzenlenen ve Demokrasi Meydanı'nda başlatılan yürüyüşte, Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan grup, öğretmenevine kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Şehitlerin yolunu sürdüreceğiz" sloganları atan grup, sık sık tekbir getirdi. Bazı vatandaşlar da evlerine ve iş yerlerine Türk bayrakları asarak gruba destek verdi.

AGD Elazığ İl Başkanı Recep Koca, yaptığı açıklamada, canlarını feda eden şehitlerin mücadelesini anmak ve anlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Ecdatlarının bundan 103 yıl önce İslam topraklarını emperyalistlere çiğnetmemek için Hakk'a yürüdüğünü belirten Koca, "Dünyanın en güçlü donanmaları boğazdan geçmesin diye 150 bin yiğit kendi canından vazgeçti. Ecdadımız ümmetin birliği ve dirliği için İslam'ın baş şehirleri Mekke, Medine, Kudüs, Şam, Bağdat ve Diyarbakır için Hakk'a yürüdüler." diye konuştu.

Çanakkale'nin, Müslüman milletin değerlerine yapılan saldırıya karşı onurunu ve vatanını korumak üzere yola çıkanların destanı olduğunu ifade eden Koca, "Çanakkale, İslam ümmetinin bir araya geldiği yerin adıdır. Çanakkale İslam kardeşliği ve İslam birliğinin zaferidir." dedi.

Ordularının Afrin'deki büyük başarılarından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Koca, Çanakkale, Afrin ve geçmişten günümüze kadar İslam için canını veren şehitleri unutmayacaklarını sözlerine ekledi.

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Afrin Çanakkale Deniz Zaferi Elazığ meşaleli yürüyüş

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