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Elazığ’da Miraç Kandili’nde camiler doldu taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 23:03 | Son Güncelleme

Elazığ’da Miraç Kandili’nde binlerce vatandaş camileri doldurdu.Miraç Kandili nedeniyle vatandaşlar başta İzzetpaşa Camii olmak üzere camilere akın etti.

Elazığ’da Miraç Kandili’nde camiler doldu taştı

Elazığ’da Miraç Kandili’nde binlerce vatandaş camileri doldurdu.
Miraç Kandili nedeniyle vatandaşlar başta İzzetpaşa Camii olmak üzere camilere akın etti. Camilerin dolduğu gecede dışarıda kalan vatandaşlar da cami avlusunda namaz kılıp dua etti. İzzetpaşa Camii’nde düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, gecenin önemi hakkında bilgi vererek, dua etti. Yatsı namazından sonra ise cemaate süt ikram edildi.

Elazığ’da Miraç Kandili’nde camiler doldu taştı

Elazığ’da Miraç Kandili’nde camiler doldu taştı

Elazığ’da Miraç Kandili’nde camiler doldu taştı

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