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Elazığ'da Mustafa Ceceli konseri 

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 15:20 | Son Güncelleme

 ELAZIĞ dün akşam konser veren sanatçı Mustafa Ceceli, hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı.  Ak Parti Elazığ Milletvekili adayı Zülfü Tolga Ağar'ın destekleri ile yeni valilik binasının yapıldığı meydanında düzenlenen konsere binlerce kişi katıldı.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ dün akşam konser veren sanatçı Mustafa Ceceli, hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı.

Ak Parti Elazığ Milletvekili adayı Zülfü Tolga Ağar'ın destekleri ile yeni valilik binasının yapıldığı meydanında düzenlenen konsere binlerce kişi katıldı. Sahnede sevilen parçalarını seslendiren Ceceli'ye zaman zaman hayranları da eşlik etti. Sahne önünde bulunan engelli bir hayranına ilgi gösteren Ceceli, onunla birlikte şarkı söyleyip selfie çekti. Konser, gecenin ilerleyen saatlerinde son buldu.

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