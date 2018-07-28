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Elazığ'da otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 13:24 | Son Güncelleme

Elazığ'da otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Katırcı'nın (40) kullandığı 23 P 2355 plakalı otomobil, Elazığ-Malatya karayolunun 20. kilometresindeki Aşağı Demirtaş köyü mevkisinde elektrik direğine çarparak şarampole devrildi.

Araçtan fırlayarak ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekibince özel hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından otomobilde çıkan yangın, ağaçlık alana sıçradı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Kaza

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