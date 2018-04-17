Elazığ'da otomobil yangını

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da park halindeki bir otomobil yandı.
Alınan bilgiye göre, Sanayi Sitesi 8. Sokak'ta Hamza Akgün'e ait 23 BE 893 plakalı ve LPG'li bir otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobildeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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