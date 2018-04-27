Elazığ'da otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Elazığ-Pertek karayolunun Gümüşbağlar köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 FY 162 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Ayar'ın kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan Ayar ile elektrikli bisikletteki Nigar Ayar, 112 Acil Servis ekiplerince Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Nigar Ayar, sevk edildiği Fırat Üniversitesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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