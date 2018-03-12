Elazığ'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nın açılış töreni

Ünüvar, Erbakan'ın hayatta iken sürekli dile getirdiği yerli ve milli üretim kavramının ne kadar önemli olduğunun Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürütmekte olduğu başarılı operasyonda bir kez daha gözler önüne serildiğini ifade etti.

Afrin'de, TSK'nin kullandığı bütün teçhizatın yerli ve milli üretimler olduğunu vurgulayan Ünüvar, şöyle devam etti:

"Savunma sanayinde dışarıya bağımlı olmanın ne demek olduğunu aslında Kıbrıs Harekatı'nda rahmetli Erbakan hocamızın o zamanki başbakan yardımcılığı döneminde hissetmiştik. Kıbrıs'ta tam operasyonu sonlandıracak iken bir anda uçaklarımızın teker problemleri başladı ve savunma sanayinde sıkıntılar yaşamaya başlamıştık. Hamdolsun artık o sıkıntıları yaşamıyoruz çünkü savunma sanayimizin 2002'lerde sadece yüzde 18'i yerli iken bugün yüzde 68'i yerli hale gelmiştir. Milletimiz buradan dua ediyor ve milletimizin el emeği göz nuruyla ürettiği savunma sanayi teçhizatıyla askerimiz de orada zaferler kazanıyor."

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Serdar da AK Parti belediyeciliğinin sadece bugünü değil geleceği tanzim eden bir belediyecilik anlayışına sahip olduğunu belirterek, "Bu anlayıştır ki bu hareketin lideri olan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1994 yılında bir belediyecilik faaliyetiyle yereli tanzim edip oradan ulusalı ve oradan da küresel dünyada söz sahibi olan bir hareket haline dönüşmüştür. Dolayısıyla bu çalışmalar başından beri yaslanmış olduğu milli, yerli ve manevi değerleri perspektif alan bir siyasi anlayışla yoluna devam etmiş bir hareketin çalışmalarıdır." şeklinde konuştu.