Elazığ'da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nın açılış töreni

ELAZIĞ (AA) - TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar, 2002'de savunma sanayinin yüzde 18'i yerli iken bugün yüzde 68'inin yerli hale geldiğini belirtti.
Elazığ Belediyesi tarafından hizmete sunulan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nın resmi açılış töreni gerçekleştirildi.
Çaydaçıra Mahallesi'nde 5 kilometre uzunluğundaki altı şeritli bulvarın açılış töreninde, Elazığ Belediyesi mehteran ekibi konser verdi ve çeşitli sinevizyon gösterileri yapıldı.
Açılış törenine TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Ünüvar, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ömer Serdar, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Sacit Günbey, parti temsilcileri, kurum ve kuruluş yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.
Törende konuşan Ünüvar, eski başbakanlardan rahmetli Erbakan'ın adıyla hizmete sunulan bulvarın kente hayırlı olmasını diledi.
Ünüvar, Erbakan'ın hayatta iken sürekli dile getirdiği yerli ve milli üretim kavramının ne kadar önemli olduğunun Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürütmekte olduğu başarılı operasyonda bir kez daha gözler önüne serildiğini ifade etti.
Afrin'de, TSK'nin kullandığı bütün teçhizatın yerli ve milli üretimler olduğunu vurgulayan Ünüvar, şöyle devam etti:
"Savunma sanayinde dışarıya bağımlı olmanın ne demek olduğunu aslında Kıbrıs Harekatı'nda rahmetli Erbakan hocamızın o zamanki başbakan yardımcılığı döneminde hissetmiştik. Kıbrıs'ta tam operasyonu sonlandıracak iken bir anda uçaklarımızın teker problemleri başladı ve savunma sanayinde sıkıntılar yaşamaya başlamıştık. Hamdolsun artık o sıkıntıları yaşamıyoruz çünkü savunma sanayimizin 2002'lerde sadece yüzde 18'i yerli iken bugün yüzde 68'i yerli hale gelmiştir. Milletimiz buradan dua ediyor ve milletimizin el emeği göz nuruyla ürettiği savunma sanayi teçhizatıyla askerimiz de orada zaferler kazanıyor."
TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Serdar da AK Parti belediyeciliğinin sadece bugünü değil geleceği tanzim eden bir belediyecilik anlayışına sahip olduğunu belirterek, "Bu anlayıştır ki bu hareketin lideri olan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1994 yılında bir belediyecilik faaliyetiyle yereli tanzim edip oradan ulusalı ve oradan da küresel dünyada söz sahibi olan bir hareket haline dönüşmüştür. Dolayısıyla bu çalışmalar başından beri yaslanmış olduğu milli, yerli ve manevi değerleri perspektif alan bir siyasi anlayışla yoluna devam etmiş bir hareketin çalışmalarıdır." şeklinde konuştu.
- "Erbakan hocamızın atmış olduğu adımların sonucu"
Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan da "Yeniden Büyük Türkiye" sloganıyla kendisini ülkesine adayan Erbakan'ın 1956 Türkiyesi'nde ilk yerli ve milli dizel motor fabrikasını ülkeye kazandırdığını kaydetti.
Necmettin Erbakan'ın 1974 yılında hükümet ortağı olduğu bir dönemde Cumhuriyet tarihinin en büyük sanayi kalkınmasını gerçekleştirdiğini aktaran Erbakan, şunları söyledi:
"1974'deki ağır sanayi hamlesi Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma, sanayileşme ve istihdam hamlesidir. Bugün Zeytin Dalı Harekatı'nda büyük oranda milli ve yerli silahların ve teçhizatların kullanılması 1974 yılında Erbakan hocamızın kurmuş olduğu TUSAŞ ve Aselsan firmaları ile bu kuruluşların bir devamı
olarak kurulan Roketsan ve TAI'nın çalışmalarının sonucudur. 40 sene önce Erbakan hocamızın atmış olduğu bu adımlar sonucunda gelinen noktada bugün TSK büyük oranda
yerli ve milli silah ve teçhizat kullanabilmektedir."
Belediye Başkanı Yanılmaz da belediye olarak daha yaşanılabilir bir Elazığ için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini vurgulayarak, "Elazığ belediyesi olarak bu şehri fiziki, çevresel, sosyal ve kültürel değerleriyle bir bütün olarak geleceğe hazırlıyoruz." diye konuştu.
İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından okunan duanın ardından Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nın açılışı gerçekleştirildi.
Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek
Türkiye'den Almanya'ya nota! Canlı yayında açıkladı
ABD'den yeni hamle! 'Harekete geçme zamanı geldi'
TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı
Bursa'da 'gondol' devrildi!
Tansiyonu yükseltecek hamle! Türkiye sınırında...
Kocaeli'de öfkeli şahıs dehşeti! Parkta görüntülerini çektiği çocuklara saldırdı
Babanın yüreği karara dayanmadı!
Tarihe tanıklık edin! İşte siyah-beyaz İstanbul
Fenomen hemşire dünyanın dilinde! Öyle pozlar yayınladı ki...
Instagram'da büyük değişiklik: Bugün girenler şaşkın!
Nokia'dan yeni bir bomba geliyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum