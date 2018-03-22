HABER

Elazığ’da Regaip Kandili coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 22:01 | Son Güncelleme

Elazığ’da üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar, camilere akın etti.Mübarek üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili, başta İzzetpaşa Camii olmak üzere tüm camilerde dualarla eda edildi.

Elazığ’da Regaip Kandili coşkusu

Elazığ’da üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar, camilere akın etti.
Mübarek üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili, başta İzzetpaşa Camii olmak üzere tüm camilerde dualarla eda edildi. Camilerin dolduğu gecede dışarıda kalan cemaat de cami avlusunda yer bularak geceyi namaz kılıp dualarla geçirdi. Düzenlenen özel programlarla kutlanan Regaip Kandili’ne binlerce kişi katıldı. Programda, hafızlar Kur’an-ı Kerim, ilahi ve dua okudu. Kent genelindeki camilerde kandil dolayısıyla mevlit okutulurken, gecenin anlam ve önemine binaen vaaz verildi.
Öte yandan akşam namazından sonra Kültür Park Camiinde Elazığ eski milletvekili ve Belediye Başkanı Hamza Yanılmaz, Bölge Camiinde ise geçtiğimiz yıl Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’nde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Muammer Faruk Salgar için Mevlid-i Şerif okutularak dua edildi.

Elazığ’da Regaip Kandili coşkusu

Elazığ’da Regaip Kandili coşkusu

Elazığ’da Regaip Kandili coşkusu

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

Meteoroloji bu gece için uyarmıştı! NASA uydusu görüntüledi, Türkiye'ye geliyor

'Kızıma tecavüz etti' deyip öldürmüştü! Şok gerçeği mahkemede öğrendi

'Kızıma tecavüz etti' deyip öldürmüştü! Şok gerçeği mahkemede öğrendi

Kediciklerden Ceylan Özgül ile ilgili komik iddia

Kediciklerden Ceylan Özgül ile ilgili komik iddia

Dünya diken üstünde! Trump 'savaş'ın fitilini ateşledi

Dünya diken üstünde! Trump 'savaş'ın fitilini ateşledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
15 milyonluk vurgun: Program sonrası gözaltı!

15 milyonluk vurgun: Program sonrası gözaltı!

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Nevşehir'de askeri uçak düştü!

Süper Loto sonuçları 22 Mart: İşte haftanın sayıları! Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto sonuçları 22 Mart: İşte haftanın sayıları! Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları

Üniversitede polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı

Üniversitede polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı

İstanbul trafiğinde şok! Alev alev yandı!

İstanbul trafiğinde şok! Alev alev yandı!

Org. Hulusi Akar'dan son dakika Afrin mesajı

Org. Hulusi Akar'dan son dakika Afrin mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.