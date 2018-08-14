Elazığ'da sağlık çalışanlarına saldırı protesto edildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Yoğun Bakım doktoru İsmail Polat ve görevli sağlık personeline, yaşamını yitiren bir hastanın yakınlarınca gerçekleştirilen saldırı protesto edildi.
Hastanenin acil servisi önünde toplanan sağlık çalışanı bir grup, "Sağlıkta şiddete hayır", "Şifa veren ellere zarar vermeyin", "Doktoruma karışma, bu şiddet sona ersin", yazılı pankartlar taşıdı, attıkları sloganla saldırıyı kınadı.
Grup adına açıklamada bulunan Sağlık-Sen Elazığ Üniversite Şube Başkanı Mustafa Yıldız, doktor İsmail Polat ve görevli sağlık personeline yönelik saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.
Yoğum bakım servisinde yaşanan olayda, hastane güvenliğinin yanı sıra emniyet güçlerinin anında müdahale etmesi sonucu saldırının önlendiğini ve olası bir facianın önüne geçildiğini ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:
"Yoğun bakım servisleri, sağlık hizmetlerinin bütünlüğü içinde, kendi sorumluluk alanında hizmet vermektedir. Bu serviste hastası bulunan kişilerin psikolojisini anlıyoruz ancak bütün sağlık çalışanları gibi yoğun bakım servisindeki sağlık çalışanı arkadaşlarımız da hastalarımıza şifa verebilmek için canla başla görev yapmaktadır. Bir hastanın hayatını kaybetmesi elbette istenmeyen bir durumdur ancak bazı durumlarda da bunun önüne geçilemez. Bunun sorumlusu olarak sağlık çalışanlarının görülmesi doğru bir yaklaşım değildir. Saldırıya uğrayan doktor İsmail Polat ve kardiyoloji yoğun bakım servisi çalışanlarımıza bir kez daha geçmiş olun diyor, saldırıyı kınıyor ve bu saldırıların son bulmasını diliyoruz."
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