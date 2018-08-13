Elazığ'da sağlık çalışanlarına saldırıya ilişkin soruşturma

ELAZIĞ (AA) - Fırat Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Yoğun Bakım doktoru İsmail Polat ve görevli sağlık personeline yaşamını yitiren bir hastanın yakınlarınca gerçekleştirilen saldırıya ilişkin 3 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 11 Ağustos'ta Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde meydana gelen olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hasta yakını O.Y ile hastanede görevli doktorlar arasında meydana gelen olayla ilgili 'kamu malına zarar verme', 'kamu görevlisine hakaret' ve 'tehdit' suçlarından adli soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Elazığ'da önceki gün Fırat Üniversitesi Kardiyoloji Yoğun Bakım doktoru İsmail Polat ve görevli sağlık personeline, yaşamını yitiren bir hastanın yakınlarınca sözlü ve fiziksel saldırı gerçekleştirilmiş, saldırı anı güvenlik kameralarına yansımıştı.

Görüntülerde, doktor Polat'ın beraberinde görevli 3 personelle yoğun bakım ünitesine geçmesi sonrası kapanan kapının, bir hasta yakını tarafından tekmeyle kırılması ve birkaç kişinin koşarak içeri girmesi yer almıştı.

Bunun üzerine yoğun bakım ünitesinin bulunduğu koridorda bekleyen jandarma ve polis ekiplerinin koşarak içeriye girmesi, Polat ve görevli personele sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan hasta yakınlarının ekipler ve güvenlik personelinin müdahalesi ile yoğun bakımdan çıkarılması da kameralarca kaydedilmişti.

