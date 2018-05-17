HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Elazığ'da sahte altın dolandırıcılığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 22:07 | Son Güncelleme

Elazığ'da sahte altın dolandırıcılığı iddiası

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, sahte altın dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dün Bingöl'de kuyumculara sahte altın satan ve eşkali belirlenen Y.İ'nin Elazığ'da olduğunu belirledi.

Ekipler, takibe aldıkları Y.İ'yi sahte 5 altın bileziği Kuyumcular Çarşısı'ndaki bir esnafa satmak üzereyken suçüstü yakaladı.

Yapılan detaylı soruşturma kapsamında Y.İ. ile hareket ettiği belirlenen O.K. ve S.R.A. da Elazığ-Malatya Karayolu'nda durdurulan bir otomobilde gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve otomobilde yapılan aramalarda 10 sahte bilezik ile 7 bin 200 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

PARTNERHerkes bu tuhaf tesadüfü konuşuyorHerkes bu tuhaf tesadüfü konuşuyor
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 17 Mayıs Süper Loto sonuçlarıSüper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 17 Mayıs Süper Loto sonuçları
Süper Loto sonuçları 17 Mayıs: Milli Piyango 552. hafta Süper Loto sonuçlarını açıkladı!Süper Loto sonuçları 17 Mayıs: Milli Piyango 552. hafta Süper Loto sonuçlarını açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Elazığ sahte altın

En Çok Okunan Haberler

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

CHP'de İlhan Cihaner kavgası! İlhan Cihaner 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilecek mi?

CHP'de İlhan Cihaner kavgası! İlhan Cihaner 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilecek mi?

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 17 Mayıs Süper Loto sonuçları

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 17 Mayıs Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları 17 Mayıs: Milli Piyango 552. hafta Süper Loto sonuçlarını açıkladı!

Süper Loto sonuçları 17 Mayıs: Milli Piyango 552. hafta Süper Loto sonuçlarını açıkladı!

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik: Yeni çözüm süreci olabilir

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik: Yeni çözüm süreci olabilir

CHP'li Okan Gaytancıoğlu ve Vecdi Gündoğdu kaza yaptı

CHP'li Okan Gaytancıoğlu ve Vecdi Gündoğdu kaza yaptı

Ankara'da medyum operasyonu! Hiçbiri yakalanacağını öngöremedi

Ankara'da medyum operasyonu! Hiçbiri yakalanacağını öngöremedi

PKK'nın kullandığı mağara imha edildi

PKK'nın kullandığı mağara imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.