Elazığ'da sahte altın dolandırıcılığı iddiası

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, sahte altın dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dün Bingöl'de kuyumculara sahte altın satan ve eşkali belirlenen Y.İ'nin Elazığ'da olduğunu belirledi.

Ekipler, takibe aldıkları Y.İ'yi sahte 5 altın bileziği Kuyumcular Çarşısı'ndaki bir esnafa satmak üzereyken suçüstü yakaladı.

Yapılan detaylı soruşturma kapsamında Y.İ. ile hareket ettiği belirlenen O.K. ve S.R.A. da Elazığ-Malatya Karayolu'nda durdurulan bir otomobilde gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve otomobilde yapılan aramalarda 10 sahte bilezik ile 7 bin 200 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

