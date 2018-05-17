Elazığ'da sahte altın dolandırıcılığı iddiası

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, sahte altın dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dün Bingöl'de kuyumculara sahte altın satan ve eşkali belirlenen Y.İ'nin Elazığ'da olduğunu belirledi.
Ekipler, takibe aldıkları Y.İ'yi sahte 5 altın bileziği Kuyumcular Çarşısı'ndaki bir esnafa satmak üzereyken suçüstü yakaladı.
Yapılan detaylı soruşturma kapsamında Y.İ. ile hareket ettiği belirlenen O.K. ve S.R.A. da Elazığ-Malatya Karayolu'nda durdurulan bir otomobilde gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde ve otomobilde yapılan aramalarda 10 sahte bilezik ile 7 bin 200 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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