Elazığ'da sepetli motosiklet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ’ın Palu ilçesinde sepetli motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Salih Aydemir'in kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen sepetli motosiklet, Bozçanak ve Baltaşı köyleri arasındaki tali yolda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü Aydemir ile motosiklette bulunan Mehmet Salim ve İsa Yıldırım yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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