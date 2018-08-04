Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Palu ilçesinde çıkan silahlı kavgada, bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, bir kum ocağında çalışan Abdullah Arıkanoğlu ile E.K, aralarındaki bir husumetten dolayı işletmenin yemekhanesinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu E.K, Arıkanoğlu'nu silahla vurdu.

Ağır yaralanan Arıkanoğlu, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Palu Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet zanlısı E.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

