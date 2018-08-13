Elazığ'da silahlı saldırı: 1 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi Şeyh Şamil Bulvarı istikametinde seyreden Furkan Kuyumcu'nun kullandığı 23 FP 459 plakalı otomobile, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 HU 415 plakalı otomobilden av tüfeğiyle ateş açıldı.
Saldırıda otomobil sürücüsü Kuyumcu yaralandı.
Yaralı, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan saldırganın yakalanmasına çalışılıyor.
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