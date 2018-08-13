HABER

Elazığ'da silahlı saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 18:21 | Son Güncelleme

Elazığ'da silahlı saldırı: 1 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da seyir halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi Şeyh Şamil Bulvarı istikametinde seyreden Furkan Kuyumcu'nun kullandığı 23 FP 459 plakalı otomobile, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 HU 415 plakalı otomobilden av tüfeğiyle ateş açıldı.

Saldırıda otomobil sürücüsü Kuyumcu yaralandı.

Yaralı, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan saldırganın yakalanmasına çalışılıyor.

PARTNERAynı dizide buluştular! İşte ilk fotoğrafAynı dizide buluştular! İşte ilk fotoğraf
İYİ Partili Koray Aydın'dan, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sert sözler: Milletvekili transfer borsasını açtı!İYİ Partili Koray Aydın'dan, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sert sözler: Milletvekili transfer borsasını açtı!
Dolar ve altın bozdurarak ABD'yi protesto ettilerDolar ve altın bozdurarak ABD'yi protesto ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Kabul etmeyeceğiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Nil Karaibrahimgil'in teknesinde şoke eden görüntüler

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Son dakika! Kremlin'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milli para birimi desteği

Alaattin Çakıcı ile ilgili yeni gelişme! Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi

Alaattin Çakıcı ile ilgili yeni gelişme! Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakledildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Partili Koray Aydın'dan, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sert sözler: Milletvekili transfer borsasını açtı!

İYİ Partili Koray Aydın'dan, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sert sözler: Milletvekili transfer borsasını açtı!

İBB'den İstanbullulara müjde! Toplu ulaşım bayramda yüzde 50 indirimli olacak!

İBB'den İstanbullulara müjde! Toplu ulaşım bayramda yüzde 50 indirimli olacak!

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

CNN Türk'e konuşan AK Partili Mehti Eker'den Rahip Brunson açıklaması: Hakkında ciddi iddialar var!

Lüks villalardan milyonluk vurgun yaptılar! Alem görüntüleri pes dedirtti!

Lüks villalardan milyonluk vurgun yaptılar! Alem görüntüleri pes dedirtti!

Hacettepe Üniversitesinde FETÖ operasyonu! Gözaltı kararları var

Hacettepe Üniversitesinde FETÖ operasyonu! Gözaltı kararları var

Kalp masajıyla hayata döndü!

Kalp masajıyla hayata döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.