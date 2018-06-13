Elazığ'da silahlı yaralama

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, 3 kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan bir büfenin önünde bilinmeyen nedenle 3 kişiyi silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmanın sonucunda silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen S.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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