Elazığ'da tankerle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, tankerle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Emrullah Tural idaresindeki 72 DZ 128 plakalı tanker, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 30. kilometresinde karşı yönden gelen Hüseyin Oğuzcan yönetimindeki 72 DC 970 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil içerisinde sıkışan sürücü Oğuzcan olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü Tural ile sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 2 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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