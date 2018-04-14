Elazığ’da "Taşerona elveda kadroya merhaba” programı düzenlendi.

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Büro İş Sendikası tarafından Mamurat’ül Aziz salonunda “ Taşerona elveda kadroya merhaba” programı düzenlendi. Kurban kesimiyle başlayan programa Sendikanın Genel Başkanı Baki Gülbaba, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet demirdağ, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Suat Kenç, STK temsilcileri, kadro alan işçiler ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye’nin inanılmaz bir mücadele içinde olduğunu belirten Sendikanın Genel Başkanı Baki Gülbaba;"Rabbim Cumhurbaşkanımızın yolunu açık etsin. Türkiye insanlığın umudu. Bu topraklardan yeniden bir güneş bir ışık yükselecek. Dünya o güneşi o aydınlığı bekliyor. Batı bitti batılı parazitma bitti. Amerika bitti, Rusya bitti, İngiltere bitti, Fransa bitti Batılıların batılı ideolojinin, batılı felsefenin 8 milyar insana söyleyeceği hiçbir şey kalmadı. Ama biz kıyamete kadar yaşayacağız. İnsanlığa adaleti, özgürlüğü, barışı Türkiye Cumhuriyeti devleti ve bu millet verecek. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

İnanılmaz bir huzur ve coşku içerisinde olduklarını dile getiren Gülbaba, “İşyerlerimize, evlerimize huzur geldi. Biz iki şeyden vazgeçmeyiz bir emeğimizden, birde vatanımızdan vazgeçmeyiz. Çok haksızlıklar yaşadık. Çok sıkıntılar yaşadık. Artık geride kalsın istiyoruz.Neresinden bakarsanız bakın hayatımızın en güzel yıllarını verdiğimiz hastanelerde ortalama 10 yılımızı çaldılar. Günümüzün en güzel saatlerini yaşamımızın en güzel yıllarını hizmet ettiğimiz hastanemiz, Taşeron sistemi medeniyle çok kıymetli 10 yılımızı aldı götürdü. Çok hizmet ettik. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Ağzını açma, soru sorma, itiraz etme, başını öne eğ ve çalış. Buna mecbursun çünkü sen Taşeronsun yani sen kölesin. Bizim hiçbir hastanemizde hiçbir başhekimiyle hiç bir kurumla bir sorunumuz olmadı. Bizim sorunumuz taşeron sistemin kendisiyleydi. Biz bu sistemi reforma etmek değil külliyen tarihe gömmek istiyorduk ve arttık oldu” diye konuştu.

Konuşmaların ardından program plaket töreni ve pasta kesimi ile sona erdi.