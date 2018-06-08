Elazığ'da terör operasyonu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ile örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle HDP Kovancılar ve Arıcak ilçe başkanları ile bir muhtarın da aralarında yer aldığı 25 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde örgüte yardım ve yataklık ile örgütün propagandasını yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Kent merkezi ile Karakoçan, Palu, Kovancılar, Maden ve Arıcak ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, aralarında HDP Kovancılar İlçe Başkanı R.Ü. ve HDP Arıcak İlçe Başkanı A.B. ile Palu ilçesi Gemtepe köyü muhtarı M.E'nin de bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramada tarihi eser niteliğinde heykel, örgütsel 6 fotoğraf ve 3 doküman, 5 CD, örgütün renklerini simgeleyen 2 bez parçası, 25 cep telefonu, 3 tablet, hafıza kartı, flaş bellek, 5 gram kubar esrar ile 1 dolarlık 4 banknot ele geçirildi.
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