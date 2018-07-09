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Elazığ'da terör örgütü PKK operasyonu: 6 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 12:52 | Son Güncelleme

Elazığ'da terör örgütü PKK operasyonu: 6 gözaltı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın deşifre edilmesi ve eylemlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Elazığ terör operasyonu

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