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Elazığ'da terör propagandasına tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 14:57 | Son Güncelleme

Sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ operasyon PKK

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