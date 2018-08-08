Elazığ'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Baskil ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Elazığ-Baskil karayolunda, Efraim Tolukan idaresindeki parke taşı yüklü 23 DN 024 plakalı tır ile karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 44 AAK 462 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada sürücülerin da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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