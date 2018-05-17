Elazığ'da tır şoförü aracında ölü bulundu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Maden ilçesinde bir tır şoförü aracında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, bir kargo şirketinde şoför olarak çalışan Hasan Yüksel (62), 01 EAY 05 plakalı tırla Diyarbakır'dan teslim aldığı gönderileri Ankara'ya götürürken Elazığ'ın Maden ilçesi yakınlarında tırın bir lastiği patladı.
İlçede bulunan bir oto tamirciye aracını çeken Yüksel, lastik değiştirilirken dinlenmek için şoför mahalline geçti.
Lastiği değiştiren iş yeri sahibi, sürücü Yüksel'e seslendiğinde cevap alamadı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede Yüksel'in öldüğü tespit edildi.
Yüksel'in cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.
'Sayın Erdoğan, o listeyi kendiniz yapın'
İran karıştı! Dün gece başlayan protestolarda ölü ve yaralılar var
İsrailli sözcüden 'Neden Gazzelileri vuruyorsunuz?' sorusuna skandal yanıt
Yasak aşk skandalında yeni gelişme
Dilencilik yapan kadın 5,5 milyon dolar miras bıraktı!
Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'İsrail' için flaş öneri
O da ötanazi istedi! Partideki son kadehini ölüme kaldırdı
Eşi aldattı, tuttuğu dedektif dolandırdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kraliçe Elizabeth' sorusuna Abdullah Gül'lü yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Asla izin vermeyeceğiz
Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum