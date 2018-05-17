Elazığ'da tır şoförü aracında ölü bulundu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Maden ilçesinde bir tır şoförü aracında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir kargo şirketinde şoför olarak çalışan Hasan Yüksel (62), 01 EAY 05 plakalı tırla Diyarbakır'dan teslim aldığı gönderileri Ankara'ya götürürken Elazığ'ın Maden ilçesi yakınlarında tırın bir lastiği patladı.

İlçede bulunan bir oto tamirciye aracını çeken Yüksel, lastik değiştirilirken dinlenmek için şoför mahalline geçti.

Lastiği değiştiren iş yeri sahibi, sürücü Yüksel'e seslendiğinde cevap alamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede Yüksel'in öldüğü tespit edildi.

Yüksel'in cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

