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Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 14:24 | Son Güncelleme

Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da motosiklet ile otomobilin çapıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Elazığ-Keban karayolunun Yukarı Çakmak köyü mevkisinde, Onur Çaça'nın kullandığı 34 FE 8643 plakalı otomobil ile Şamil Türk yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen sepetli motosiklet çarpıştı.

Kazada, çarpanın etkisiyle motosikletten yaklaşık 50 metre uzağa fırlayan sürücü Türk olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil şoförü Çaça ve araçta bulunan 7 kişi de yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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8 yaralı 1 ölü Elazığ Kaza

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