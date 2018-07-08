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Elazığ'da trafik kazası: 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 20:07 | Son Güncelleme

Elazığ-Malatya karayolunda 3 aracın karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.E.Y idaresindeki 41 AV 556 plakalı otomobil, Elazığ-Malatya karayolunun Hankendi köyü mevkisinde önünde seyreden Selçuk Kayalı yönetimindeki 23 FS 590 plakalı otomobile çarptı.

Arkadan gelen Mehmet Çelik'in kullandığı 58 EY 944 plakalı hafif ticari araç ise kaza yapan otomobile çarptı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra her üç araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası bir bölümü kapanan yolda araçların geçişi, trafik ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.

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Elazığ trafik kazası

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