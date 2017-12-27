Elazığ'da trafik kazası: 12 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 3 aracın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Malatya Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 DAN 05 plakalı otomobil ile yine sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DP 2273 plakalı servis minibüsü ve Önder Gür idaresinde refüjdeki ağaçları sulayan belediyeye ait su tankeri çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüs ile otomobilde bulunan 12 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle vanası kopan tankerdeki su yola aktı.
Kazanın ardından trafiğe kapatılan yol, araçların yoldan çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.
(AA)
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