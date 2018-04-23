Elazığ'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.
Adem Kılınç'ın kullandığı 46 LG 220 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl karayolunun 105. kilometresindeki Kalkankaya köyü mevkisinde 06 BG 3473 plakalı tıra arkadan çarptı.
Otomobilde sıkışan sürücü ile Mustafa Yağlıcı kaza yerinde hayatını kaybetti, Tunahan Kaplan ağır yaralandı.
Kaplan, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Karakoçan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
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